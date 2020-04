L'apertura de Il Fatto Quotidiano: "La Lombardia mente sui malati nelle RSA"

vedi letture

"La Lombardia mente sui malati nelle RSA". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina. I trasferimenti dei pazienti malati di Covid-19 dopo l'8 marzo risultano essere 147 in 15 strutture, ma, da un'indagine fatta dal giornale stesso, si apprende come siano in realtà almeno 225.