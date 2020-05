L'apertura de il Giornale: "Falsa ripartenza"

"Falsa ripartenza". Questo il titolo con cui si apre il Giornale in edicola sulla ripartenza italiana: "Regole incerte e Regioni in rivolta: riaperture difficili. Pochi soldi e non per tutti. La lotteria di bonus e sgravi: li prende solo chi arriva prima".