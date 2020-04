L'apertura de il Giornale: "Lo Stato non paga, la Lombardia sì"

vedi letture

"Lo Stato non paga, la Lombardia sì". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Giornale in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "Bloccato il bonus di 600 euro per i professionisti, Fontana anticipa la cassa integrazione. Sos di eserciti e banche: "Tempi troppo lunghi". Allarme per le fughe del ponte: multe e controlli. E risalgono i contagi".