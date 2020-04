L'apertura de il Giornale: "Meno soldi, più tasse: il Pd vuole la patrimoniale"

"Meno soldi, più tasse: il Pd vuole la patrimoniale". Questo il titolo con cui si apre il Giornale in edicola stamani in riferimento all'emergenza Coronavirus: "Dopo il flop europeo, il premier attacca l'opposizione in diretta tv. Prime aperture, ma è allarme fuga per il weekend".