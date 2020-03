L'apertura de Il Giornale sull’effetto Berlusconi: "Pioggia di soldi"

"Pioggia di soldi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de Il Giornale questa mattina in edicola sulla donazione di Silvio Berlusconi verso gli ospedali italiani: "Il Cavaliere dona 10 milioni di euro per l'emergenza. Agnelli, Lavazza, Barilla e Ruffini & C: è corda ad aiutare. Doris: "Siamo in ritardo, abbassiamo subito le tasse".