L'apertura de Il Mattino: "Campania, tre ospedali da campo"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino titola oggi in prima pagina: "Campania, tre ospedali da campo". Un ospedale da campo accanto all'ospedale del mare, a Ponticelli, composto da quattro moduli prefabbricati, ognuno con 16 posti al massimo, tutti attrezzati per la terapia intensiva. Altri due, più piccoli, con la metà dei letti, previsti a Salerno e a Caserta, sempre nei pressi delle strutture sanitarie. Questo è il piano della Regione Campania per affrontare l'emergenza Coronavirus. E in più verranno acquistati un milioni di test rapidi per evidenziare la positività al virus.