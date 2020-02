vedi letture

L'apertura de Il Mattino: "Così Gattuso ha resuscitato il Napoli"

Sulla pagina odierna de Il Mattino c'è ampio spazio per il Napoli, sceso in campo venerdì sul campo del Brescia e pronto per affrontare il Barcellona in Champions League: "Da Brescia a Barcellona. Gattuso, sfuriate e carezze: così ha resuscitato il Napoli", questo è il titolo scelto dal quotidiano che si sofferma sul buon momento degli azzurri. C'è inoltre una lettera di Diego Armando Maradona Jr dedicata a Messi: "Benvenuto Messi, il San Paolo è la casa degli argentini".