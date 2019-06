L'apertura de Il Mattino: "Sarri ad un passo dalla Juventus"

In prima pagina su Il Mattino c'è ampio spazio al calcio e ai temi caldi di questi giorni. Uno è legato alla panchina della Juventus che a breve potrebbe diventare di Maurizio Sarri: "Sì del Chelsea, Sarri ad un passo dalla Juventus", titola il quotidiano campano che parla del vertice che c'è stato ieri a Londra e con un po' di amarezza sottolinea il possibile passaggio dell'ex tecnico del Napoli ai campioni d'Italia: "Vertice a Londra, apertura all'addio del Comandante". Spazio inoltre al mercato del Napoli con il nome di James Rodriguez che torna di moda: "Ancelotti all'assalto di James Rodriguez".

SARRI AD UN PASSO DALLA JUVE - "Summit a Londra, Sarri vede la Juve", titola inoltre Il Mattino nelle pagine interne del quotidiano che spiega come il vertice tra il Chelsea, rappresentato da Marino Granovskaia e Ramadani sia durato circa due ore e Maurizio Sarri era anche presente. Pare che l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo, da Ramadani sono arrivate notizie positive per la conclusione e la Juventus è pronta ad offrire 7 milioni a stagione a Sarri che ora invece ne percepisce 4 al Chelsea. Nel frattempo il tecnico è pronto a tornare in Italia: nelle prossime ore infatti inizierà le sue vacanze e partirà alla volta di Firenze, in attesa di una chiamata per volare a Torino.