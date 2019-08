Sulla prima pagina de Il Mattino c'è spazio per il calcio e per il mercato del Napoli che ha subito una brusca frenata nell'ultimo periodo: "Lozano, affare in salita tra la superclausola e i diritti di immagine", si legge in alto sul quotidiano. Inoltre nella prima pagina si parla della designazione arbitrale della Supercoppa Europea tra Chelsea e Liverpool: "L'Uefa sceglie la Frappart. Stephanie, l'arbitro gentile che fa gol all'ultimo tabù".