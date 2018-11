L'apertura de Il Mattino sul Napoli: "Meret ok. Ma torna a dicembre"

"Meret ok. Ma torna a dicembre". Questo il titolo di apertura dedicato al Napoli da Il Mattino. L'infortunio al braccio è stato superato, anche se il portiere azzurro si è sottoposto ad un consulto per valutare il dolore alla spalla. E Ancelotti non vuole assolutamente forzare la mano. Per il quotidiano potrebbe rientrare contro il Frosinone.