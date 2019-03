"Testa all'Europa, rivoluzione Napoli". Il Mattino titola così in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. "Otto cambi di Ancelotti rispetto a giovedì", aggiunge il quotidiano, "per dosare al meglio le energie in questo ciclo di partite ravvicinate". La prossima settimana, d'altronde, ci sarà da confermare quanto di buono mostrato all'andata degli ottavi di finale di Europa League, confermando la qualificazione ai quarti in casa del RB Salisburgo.