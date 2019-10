L'apertura de Il Messaggero: "Azzurri, settima vittoria su 7 e qualificazione"

Sulla prima pagina de Il Messaggero c'è anche spazio per l'Italia che ha strappato il pass per la qualificazione agli Europei 2020: "Azzurri, settima vittoria su sette (2-0 alla Grecia) e qualificazione". All'Interno invece del quotidiano scrive: "E' okay, davanti a quasi 60 mila spettatori, la prova generale per l'Europeo. L'Olimpico c'è, a parte qualche fischio all'inno ellenico. E l'Italia pure: con il 2-0 contro la Grecia brinda alla qualificazione con 3 turni d'anticipo. Mai accaduto agli azzurri, nella circostanza colorati di verde per dare un senso alla svolta del nostro movimento dopo il flop di 2 anni fa nel play off mondiale contro la Svezia".