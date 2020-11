L'apertura de Il Messaggero dedicata a Maradona: "Ad10os"

Il Messaggero in edicola stamani gioca sul celebre numero di maglia di Diego Armando Maradona per omaggiarne la scomparsa e titola: "Ad10os". E' morto il Pibe de Oro, il genio del calcio che ha reso grandi l'Argentina e il Napoli. Un infarto lo ha stroncato a 60 anni, tre settimane dopo l'operazione al cervello. "Gli intitoliamo il San Paolo", annunciano da Napoli in lutto. Diego se ne va nello stesso giorno dell'amico Fidel e di George Best.