© foto di Pietro Lazzerini

Il Messaggero di questa mattina ha una doppia apertura calcistica in prima pagina, una che riguarda la Roma e una che parla del futuro bianconero.

Stasera l'anticipo - A proposito dei giallorossi, in taglio alto si può leggere: "I tifosi in rivolta per De Rossi. Roma agitata con il Sassuolo". Il tecnico Ranieri, in una partita fondamentale per continuare a sperare nella Champions, dovrà tenere a bado gli animi anche a causa delle forti contestazioni dopo l'annuncio dell'addio del capitano.

L'annuncio - A fianco, sempre in taglio alto, a proposito della Vecchia Signora il titolo recita: "Cinque scudetti, niente Champions. La Juventus divorzia da Allegri". Notizia di rilevanza nazionale l'addio del tecnico juventino con Agnelli e i dirigenti bianconeri che adesso andranno a caccia del sostituto.