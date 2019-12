© foto di Pierpaolo Matrone

"Il Napoli non ringhia". Apre così in prima pagina Il Roma, uno dei quotidiani d'informazione di Napoli, che ovviamente si dedica al debutto negativo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Per il giornale non è bastato l'arrivo dell'allenatore ex Milan per uscire dalla crisi in campionato: contro il Parma, infatti, finisce 2-1 ed è un k.o. beffardo perché i ducali sono stati bravi a sfruttare due scivoloni della squadra partenopea, fischiata dal San Paolo a fine partita.