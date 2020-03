L'apertura de Il Romanista: "Il giorno che verrà"

"Il giorno che verrà". Questo è il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista quest'oggi sui giallorossi. Il giorno che verrà - come scritto nel titolo - è quello dello stipendio donato in beneficienza dai giocatori della Roma, quello deciso dalla Lega per la decurtazione dei contratti, quello in cui sarà sconfitto il virus. Fonseca non ha dubbi: "Ce la faremo".