L'apertura de Il Romanista: "Via coi venti. Under piede caldo"

La prima pagina de Il Romanista è dedicata al mercato e soprattutto a Edin Dzeko, pronto a salutare i giallorossi: "Via coi venti", titola il quotidiano che poi scrive: "Dzeko ha un accordo con l'Inter che tra oggi e domani è convinta di portarselo a casa ma la Roma non ha nessuna intenzione di fare sconti: Edin partirà ma non prima di aver trovato l'alternativa, e solo con un'offerta di 20 milioni, altrimenti sta qua. In settimana incontro con l'agente di Zaniolo per il rinnovo. Per Pezzella la Fiorentina chiede Schick".

UNDER PIEDE CALDO - Buone notizie arrivate dalle ultime due amichevoli: "Battute Rieti (7-0) e Ternana (3-0) a Trigoria: il turco segna tre gol. Doppietta di Schick. Cristante: "Stiamo assimilando il calcio che vuole Fonseca"".