L'apertura de Il Romanista, Zaniolo: "Resistiamo ancora un po'"

"Resistiamo ancora un po'". Queste le parole di Nicolò Zaniolo, centrocampista giallorosso, in apertura de Il Romanista quest'oggi in prima pagina. Il classe '99 commenta la foto pubblicata dal Corriere della Sera che ha colpito tutti in cui un ragazzino con la sua maglia gioca da solo in una via a Milano: "Non so chi sei, ma che orgoglio vederti così. Quando sarà tutto finito ti aspetto a Trigoria". Il fotografo: "Uno scatto che ricorda un'epoca che non c'è più". Quella che stiamo vivendo.