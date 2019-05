L’apertura de Il Sannio: “Il Benevento vede la finale”

Apertura a tutta pagina dedicata al Benevento su Il Sannio in edicola dopo la vittoria in rimonta (1-2) in casa del Cittadella nell’andata della semifinale play off di Serie B. “Il Benevento vede la finale” è il titolo d’apertura a corredo dell’esultanza di Coda dopo la rete della vittoria. “I giallorossi battono in rimonta il Cittadella grazie a Insigne e Coda. Sabato il ritorno. - si legge ancora – Nel secondo round i sanniti potranno permettersi anche di perdere con un gol di scarto per passare il turno”.