L’apertura de Il Secolo XIX sullo Spezia: “Picco da record”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Picco da record per suonare la carica contro il Cittadella”. Titola così nella pagina dello sport l’edizione spezzina de Il Secolo XIX in edicola in vista della sfida play off di questa sera fra liguri e veneti. “Una notte da tifosi, una notte da Picco. Una notte da leoni, ipnotizzati da un pallone. Prointi a spingere i venti del favore. - è l’attacco del pezzo – Marino può centrare un obiettivo che in 113 anni di linea bianca solo un suo collega ha toccato (…). Chi vince trova il Benevento in semifinale e poco conta che nella stagione regolare sia in casa che fuori lo Spezia abbia battuti i veneti di Venturato”.