L'apertura de Il Secolo XIX: "Under 21 e Di Biagio all'ultima chiamata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bisogna battere la Spagna e sperare. Per l'Italia Under 21 di certo non sarà semplice superare il turno, ma con una serie di connessioni di risultati si potrebbe staccare il pass per le semifinali. Anche Il Secolo XIX ne parla nella sua apertura sportiva interna, titolando per l'appunto sul match di stasera: "Under 21 e Di Biagio all'ultima chiamata per evitare il flop".