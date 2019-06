Sulla prima pagina de Il Tempo c'è spazio per la Lazio che dopo svariati tira e molla e tante attese, sarebbe ormai vicino a trattenere Simone Inzaghi in panchina: "Inzaghi-Lazio: rinnovo in vista", infatti titola il quotidiano romano. La firma del tecnico, che sembrava nel mirino di Juventus e Milan, dovrebbe arrivare nelle prossime ore e si chiude così un'altra telenovela legata alle panchine di Serie A: "Oggi possibile la firma. Roma in alto mare, Fonseca più vicino", aggiunge inoltre Il Tempo che parla di una Roma ancora indecisa sul nuovo tecnico.