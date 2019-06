L'apertura de Il Tempo: "Pallotta rifila un laziale alla Roma"

La lettera strappalacrime di James Pallotta sembra non aver convinto tutti, soprattutto i romanisti. Il quotidiano di Roma Il Tempo infatti nella sua prima pagina in basso dà spazio alle questioni giallorosse ma il titolo è inequivocabile: "Pallotta core in mano, ma alla Roma rifila un laziale", si legge nel titolo con un netto riferimento al prossimo allenatore che potrebbe essere Sinisa Mihajlovic, tecnico con un passato biancoceleste: "Lungo messaggio di scuse ai tifosi del presidente della squadra giallorossa che però li fa infuriare con Mihajlovic".