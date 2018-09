L'apertura de Il Tempo: "Parola di Totti"

Torino, per Falque parte del lavoro odierno con i compagni

Sottoscritto accordo fra LND, Lega Pro, AIA e AIAC per le elezioni FIGC

Genoa, Favilli in gol nell'amichevole con la Primavera

Juve, recupero in palestra e piscina per chi ha giocato ieri

Milan, Calabria vince ballottaggio con Abate: stasera in campo dal 1'

Bologna, differenziato per Palacio. Terapie per Helander e Donsah

Lazio, lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo ieri

Inter, seduta in vista della gara contro il Cagliari

Napoli, prima seduta in vista della Juve: scarico per chi ha giocato ieri

Samp, scarico per parte del gruppo. Lavoro atletico e tecnico per Caprari

SPAL segna, ma l’arbitro non convalida: col Sassuolo ancora sullo 0-0

Cagliari, out Lykogiannis: lesione del gemello mediale sinistro

SPAL, Kurtic ko: infortunio per l’ex Palermo

Totti: "Io presidente della Roma? Perché no..."

Chievo, ripresa la preparazione per la gara contro il Torino

Oggi in TV, gli anticipi di Serie B, Ligue 1, Liga e Bundesliga

In 45mila a derby Roma, piano sicurezza

