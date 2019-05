L'apertura de L'Eco di Bergamo sulla Dea: "Volate? No grazie"

© foto di Giulio Falciai

"Volate? No grazie". Così titola in prima pagina L'Eco di Bergamo a proposito dell'Atalanta. Il quotidiano, infatti, spiega come la Dea da 15 anni chiuda i conti prima. Nel 2004 promozione al fotofinish. Poi l'obiettivo, salvezza o Europa che fosse, è sempre stato blindato in anticipo.