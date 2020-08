L'apertura de L'Equipe - "C'era una volta": favola Lipsia, ora il PSG in semifinale

"C'era una volta", come se fosse una favola. Il Lipsia elimina a sorpresa l'Atletico Madrid dalla Champions League e affronterà in semifinale il Paris Saint-Germain. Un'occasione ghiotta, come sottolinea L'Equipe, per la squadra di Tuchel, che ora è quasi costretta a conquistare la finale: martedì 18 andrà in scena la sfida ai ragazzi terribili allenati da Nagelsmann.