L'apertura de L'Equipe - "Comfinement": l'Olympique Marsiglia e il coronavirus

Come lavora una squadra di calcio durante l'emergenza sanitaria? Ce lo racconta L'Equipe nell'edizione odierna: il quotidiano francese, in prima pagina, pubblica la sua esclusiva sul "cOMfinement", chiaro gioco di parole tra "confinamento" e "OM". I colleghi d'Oltralpe, infatti, sono entrati nelle case dei giocatori, dello staff tecnico e della dirigenza dell'Olympique Marsiglia per farsi raccontare come si vivono questi giorni particolari, nell'attesa che tutto torni alla normalità. Da Mandanda al presidente Eyraud, fino a mister Villas-Boas, sono tanti i protagonisti dell'interessante inchiesta.