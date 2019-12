L'apertura de L'Equipe dedicata al Clasico: "Più di una partita"

© foto di Antonio Vitiello

L'Equipe si sdoppia nell'edizione odierna e regala ai suoi lettori due versioni della prima pagina. La prima, ovviamente, è dedicata al Clasico di stasera, definito "più di una partita": al Camp Nou si affronteranno le due squadre in vetta alla Liga. "Zidane ha parlato di un semplice match, ma le due capolista si affronteranno in una sfida sentita soprattutto per le rivendicazioni degli indipendentisti catalani". L'altra apertura, invece, parla del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League. Garcia, dopo aver perso Depay e Reine-Adelaide, invoca rinforzi: sul taccuino di Juninho ci sono Lemar dell'Atletico Madrid e Gameiro del Valencia.