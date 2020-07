L'apertura de L'Equipe - Disastro Ferrari. Il PSG ne fa nove al Le Havre

La prima pagina de L'Equipe di oggi celebra in gran parte il trionfo della Mercedes e di Hamilton nel Gran Premio di Stiria disputato ieri. Un disastro per la Ferrari, con Vettel e Leclerc fuori alla terza curva per una manovra azzardata del francese, che finisce addosso al compagno di squadra. Nel taglio alto c'è spazio al ritorno in campo del Paris Saint-Germain: nell'amichevole disputata contro il Le Havre, la squadra di Tuchel mostra ottimi segnali e "fa festa" vincendo per 9-0: doppietta di Icardi e Neymar e gol di Mbappe nel primo tempo, mentre nella ripresa si sono uniti alla festa Gueye, Muinga e Sarabia con una doppietta.