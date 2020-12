L'apertura de L'Equipe dopo il 2-0 del Lille in casa del Dijon: "Il primo posto non è in vendita"

"Il primo posto non è in vendita". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe sul Lille dopo la vittoria per 2-0 in casa del Dijon. Mentre la cessione del club dovrebbe essere finalizzata molto rapidamente, la squadra consolida il suo grado di leader e attende con calma la sfida in casa contro il PSG di domenica.