L'apertura de L'Equipe dopo il 3-1 del PSG sul Manchester United: "Il monopolio del cuore"

vedi letture

"Il monopolio del cuore". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la vittoria del PSG per 3-1 in casa del Manchester United. Sull'orlo del baratro, la squadra di Tuchel ha dato tutto per vincere all'Old Trafford. Neymar e i suoi compagni di squadra si trovano in una posizione ideale nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.