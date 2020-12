L'apertura de L'Equipe dopo il ko del PSG e l'infortunio di Neymar: "Una pallottola al piede"

"Una pallottola al piede". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la sconfitta per 1-0 del PSG in casa contro il Lione e l'infortunio di Neymar. La squadra di Garcia, ora seconda in classifica, ha confermato la sua brillante forma siglando il quinto successo consecutivo al Parc des Princes. I parigini, retrocessi al terzo posto, sono preoccupati per Neymar, fuori, in lacrime, dopo un brutto intervento ai suoi danni.