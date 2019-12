© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud chiede aiuto alla Ligue 1. L'attaccante francese, che sembrava nel mirino dell'Inter di Antonio Conte, potrebbe decidere di tornare in patria per non perdere il treno dell'Europeo. È questo il tema principale in prima pagina dell'edizione odierna de L'Equipe: "In difficoltà in Inghilterra, il terzo centravanti del Chelsea sta pensando per la prima volta di tornare a giocare in Francia. Il suo posto da titolare in Nazionale è a rischio".