L'apertura de L'Equipe - Griezmann deve evitare il fiasco. Tragico incidente a Monaco

La prima pagina de L'Equipe oggi in edicola è dedicata al caos nel mondo del tennis: tre atleti sono risultati positivi al coronavirus dopo un torneo organizzato da Djokovic e cominciano ad esserci dubbi sulla ripresa del circuito, fissata per metà agosto. Il taglio alto dell'apertura parla di Antoine Griezmann, atteso oggi a una sorta di ultima chiamata per evitare "il fiasco". L'ex attaccante dell'Atletico non sta rendendo secondo le aspettative e Setien si augura possa essere decisivo nel rush finale per la conquista della Liga. Poi l'"incidente tragico" di Montecarlo: nel centro sportivo del Monaco, un operaio ha perso la vita a causa di una frana.