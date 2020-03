L'apertura de L'Equipe - "I nostri eroi": la solidarietà degli sportivi

Gli sportivi si mobilitano per l'emergenza Coronavirus. E L'Equipe li celebra nella sua edizione odierna. Il quotidiano francese titola "I nostri eroi": il riferimento, in particolare, è all'ex cestista Laina Badiane, che oggi fa l'infermiera in rianimazione. Ma sono tanti i contributi dati dagli sportivi in questo momento drammatico.