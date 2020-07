L'apertura de L'Equipe - I piani di Eyraud per l'OM. COVID a Lisbona, Final-Eight a rischio?

Prima pagina de L'Equipe ricca di calcio. Grande risalto alle mosse in casa Olympique Marsiglia, in vista della prossima stagione: il presidente Eyraud ha raggiunto l'accordo con Payet e con il difensore Alvaro Gonzalez per il rinnovo dei rispettivi contratti. Nel taglio alto spazio all'ennesimo stop del Barcellona, che dà il via libera al Real Madrid per la conquista de LaLiga. Poi i dubbi sulla Final-Eight di Lisbona: la UEFA è "inquieta" per i nuovi focolai di Covid-19.