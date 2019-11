L'apertura de L'Equipe - Il Marsiglia vuole rafforzare il 2° posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dato per assodata l'ennesima vittoria del Paris Saint-Germain, in Francia ci si concentra sull'"altro campionato", quello che si gioca alle spalle di Mbappé e soci. Stasera, sottolinea L'Equipe, l'Olympique Marsiglia ha l'occasione di consolidare la seconda piazza nell'anticipo della quindicesima giornata: gli uomini di Villas-Boas affronteranno il Brest tra le mura amiche e cercheranno di conquistare i tre punti anche per provare a mettere pressione ai capitolini, distanti al momento otto lunghezze.