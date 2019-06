L'apertura de L'Equipe: il primo colpo del Real è Jovic, ora Mendy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de L'Equipe dedica spazio in prima pagina al colpo del Real Madrid, che ieri ha ufficializzato l'acquisto di Luka Jovic. Nel taglio alto si legge: "Il Real passa all'attacco". Il club madrileno ha annunciato ieri l'acquisto dell'attaccante serbo per 60 milioni di euro. Il trasferimento del terzino sinistro del Lione Mendy, per 48 milioni, sarà il prossimo.