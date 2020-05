L'apertura de L'Equipe - Inter-PSG, accordo a un passo per Icardi

Il rugby in primo piano, ma il taglio alto dell'edizione odierna de L'Equipe è dedicato alla trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento a titolo definitivo in Francia di Mauro Icardi: "Un affare da 60 milioni in via di definizione", si legge.