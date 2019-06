L'apertura de L'Equipe - La Francia rialza la testa e batte Andorra

© foto di Imago/Image Sport

La vittoria della Francia per 4-0 in casa di Andorra trova spazio sulla prima pagina del quotidiano L'Equipe. I ragazzi di Deschamps, grazie a serietà e applicazione, si sbarazzano di un avversario insidioso, soprattutto dopo il tracollo in Turchia, e tornano in testa al proprio girone di qualificazione agli Europei grazie anche alla sconfitta di Calhanoglu e compagni in Islanda. Nel taglio alto si parla della Nazionale femminile, chiamata a offrire un'altra prestazione convincente contro la Norvegia dopo l'ottimo esordio del Mondiale di casa.