L'apertura de L'Equipe: "La tripletta di Depay"

La prima pagina dell'edizione odierna de L'Equipe è monopolizzata dalla partenza del Tour de France, che prova oggi a partire dopo il rinvio causa Covid, nonostante la situazione in Francia non sia delle migliori. Ma in taglio alto trova spazio il calcio e la Ligue 1, già ripartita con il campionato 2020/2021: "La tripletta di Depay", si legge. Il Lione ha superato con un rotondo 4 a 1 il Digione, che era anche riuscito a passare in vantaggio, prima di subire la rimonta dei semifinalisti di Champions, trascinati da un prorompente Depay, autore di una tripletta.