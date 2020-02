vedi letture

L'apertura de L'Equipe - Le lezioni di Allegri e i guai di Al-Khelaifi

Nessuna squadra francese impegnata in Europa League ieri. Così, L'Equipe apre con due sole notizie di calcio in prima pagina: nel taglio basso si parla della "Lezione di Allegri" a France Press, mentre in alto c'è spazio per le vicende di Al-Khelaifi, indagato per corruzione. Un caso, però, già archiviato, come ha dichiarato lo stesso numero uno del Paris Saint-Germain.