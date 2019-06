Grande attesa in Francia per la sfida che vedrà le ragazze di Corinne Diacre affrontare gli USA nei quarti di finale del Mondiale di casa. L'Equipe titola "La conquista dell'Ovest": stasera, alle 21, Renard e soci tenteranno di raggiungere l'Inghilterra in semifinale. Nel taglio alto c'è spazio anche per la "lezione" subita dai giovani Galletti ieri contro la Spagna: gli iberici vincono 4-1 e volano in finale nell'Europeo Under-21.