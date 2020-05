L'apertura de L'Equipe - Ligue 1, c'è chi vuole riprendere. Piat: "C'è la vita in gioco"

Philippe Piat, copresidente dell'UNFP, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe (evidenziata nel taglio alto in prima pagina) in cui spiega che potrebbero nascere discussioni su una possibile ripresa della Ligue 1. La Bundesliga è già ripartita e anche Premier, Liga e Serie A potrebbero seguirla a breve. "Il futuro dirà chi ha avuto ragione. I pericoli devono essere pesati. Vedremo se saremo stati idioti a non riprendere. Non dobbiamo dimenticare che c'è la vita in gioco"