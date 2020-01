Il calcio in secondo piano. L'apertura dell'edizione odierna de L'Equipe è interamente dedicata alla morte prematura di Kobe Bryant, stella della NBA che ieri ha perso la vita, insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone, in un tragico incidente con il suo elicottero. L'etoile Bryant è il titolo scelto dal quotidiano, che indica le vittorie più grandi ottenute da Black Mamba: 5 anelli e 2 medaglie d'oro olimpiche, lascia un grande vuoto nel mondo dello sport, soprattutto in coloro che lo hanno conosciuto.