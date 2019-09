© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Apertura dell'edizione odierna de L'Equipe dedicata al basket, con la Nazionale transalpina in semifinale dei Mondiali in Cina, dove affronterà l'Argentina. Nel taglio alto si parla anche di Neymar e dell'attesa per il suo ritorno in campo, che potrebbe avvenire domani alle 17.30 contro lo Strasburgo. Il Parc des Princes aspetta. Il giocatore, si legge, è atteso a piè fermo, cioè al proprio posto. E chissà come la tifoseria deciderà di accoglierlo.