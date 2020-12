L'apertura de L'Equipe, Payet prima della sfida al Rennes: "Quando segno, dimagrisco"

"Quando segno, dimagrisco". Questo le parole di Dimitri Payet in apertura in prima pagina quest'oggi su L'Equipe prima della sfida in casa del Rennes. Dopo un inizio di stagione delicato, il giocatore dell'OM, ha accettato le critiche. Ora però ha ritrovato la strada verso l'obiettivo ed è uno di quelli che hanno permesso ai suoi di rimanere in agguato in Ligue 1.