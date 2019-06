© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima pagina de L'Equipe è dedicata prevalentemente alla Nazionale francese di rugby e alle scelte di Jacques Brunel in vista della Coppa del Mondo. Nel taglio alto c'è spazio anche per i guai di Michel Platini: l'ex presidente della UEFA è indagato per corruzione in merito all'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. "Platini, ritorno di fiamma", è il titolo scelto.