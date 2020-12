L'apertura de L'Equipe prima di OM-Olympiakos: "Rinascere o il niente"

"Rinascere o il niente". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe per il Marsiglia che stasera sfiderà l'Olympiakos in Champions League. L'OM, che ancora non ha né raccolto un punto, né segnato nel torneo, spera di raccogliere un risultato positivo contro i greci per poi qualficarsi ai sedicesimi di Europa League, competizione più adatta al suo livello.