L'apertura de L'Equipe: "PSG decimato alla prima in campionato"

Riparte oggi il campionato del Paris Saint Germain, sul campo del Lens alle 21. I parigini scenderanno in campo per la prima volta dopo la finale di Champions persa contro il Bayern Monaco, ma lo faranno con una formazione decimata dalle assenze per coronavirus: tante le seconde linee che verranno schierate stasera. E non è tutto: di fronte ci sarà un Lens che ritrova la massima serie dopo cinque anni di assenza: si prospetta una gara molto complicata per il Paris Saint Germain e L'Equipe titola: "PSG decimato".